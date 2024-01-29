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İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor.

Semra Orkan, İbrahim Halil Aktürk  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı.

Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

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