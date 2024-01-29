İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor.
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı.
Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.