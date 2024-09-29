İstanbul'da, Japonya ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümü töreni düzenlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, "Etkinliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olmasını temenni ediyorum." dedi.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinliğin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü gelecek inşa etmek için önemli adım olması temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki dönemlerde, başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğimizi ve dostluğumuzun daha da güçleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü" kapsamında Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Japonya Ulaştırma Arazi, Altyapı ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Orta Doğu ve Avrupa Genel Müdürü Toyama Kei ve diğer davetliler katıldı.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye ile Japonya'nın Asya'nın doğu ve batı uçlarında yer alan, köklü tarihi geçmişe sahip ve kültürel miraslarını koruma başarısı göstermiş iki ülke olduğunu söyledi.
Japonya'da 2019'da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini hatırlatan İskurt, şunları kaydetti:
"2024 yılı itibarıyla Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu tür artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler, halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine vesile oluyor. Bu töreni, 150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve iş birliğimizin en önemli eserlerinden biri olan Marmaray Projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Marmaray, günlük yaklaşık 650 bin yolcu taşıyarak önemli bir ulaşım çözümü sunmakta ve bugüne kadar taşıdığı yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu ile İstanbul’un ulaşım sistemine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu başarı, iki ülkenin mühendislik ve teknolojik iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir."
Bakan Yardımcısı İskurt, Japonya'nın Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biri olduğunu, halihazırda 200’ün üzerinde Japon sermayeli şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini vurguladı.
Japonya ve Türkiye'nin doğal afetlerden sıklıkla etkilenen iki ülke olduğuna dikkat çeken İskurt, "Bu konuda, süregelen karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın uzun yıllar devam edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.
"Kesintisiz ulaştırma ağlarını geliştirecek uluslararası girişimleri yakından takip ediyoruz"
İskurt, Türkiye'nin hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, tarihi İpek ve Baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi.
Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuna dikkati çeken İskurt, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu noktada, ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle, son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Ülkemiz, 3 kıta arasındaki önemli jeopolitik konumunu büyük altyapı projeleriyle güçlendirerek uluslararası ulaştırma koridorları için kritik bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda, küresel gelişmeleri dikkate alarak kesintisiz ulaştırma ağlarını geliştirecek uluslararası girişimleri yakından takip ediyoruz. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerine öncülük ediyor, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan bir coğrafyada bağlantısallığı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz."
Bakan Yardımcısı İskurt, Japonya ile inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerden dolayı gurur duyduklarını, bu yıl içinde Osmangazi Köprüsü ile Kurushima-Kaikyo Köprüsü arasında kardeş köprü ilişkisinin tesis edilmesini öngördüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu doğrultusunda Japonya ile ilişkileri her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirten İskurt, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İlişkilerimizin geliştirilmesinde en önemli unsur siyasi kararlılıktır ve her iki tarafta da bu siyasi kararlılığın olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde de başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğimizi ve dostluğumuzun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Etkinliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olmasını temenni ediyorum."
"Marmaray iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli örneklerinden"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Japonya ve Türkiye’nin 100 yıldan çok daha öncesine dayanan, yüzyıllarca süren derin bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.
Japonya'nın Türkiye için önemli yeri olduğuna dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:
"Mühendislik kariyerimin ilk adımlarında, 2000 yılında Japonya'da bir eğitime katıldım. Bu eğitim, Japonya'da zemin altı inşaat teknolojileriydi. O dönemde Japonya'nın ulaşmış olduğu teknolojiler bizim için çok üst seviyedeydi diyebilirim. Bizim çok aşina olmadığımız bazı tekniklerde geliştirdikleri metotları görme fırsatım olmuştu. Şükür ki ülkemiz, bu eğitime katılmamdan 24 yıl sonra en iyiler arasında yer almıştır."
Eyigün, iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli örneklerinden birinin Marmaray projesi olduğunu dile getirdi.
Proje hakkında bilgi veren Eyigün, şu noktalara dikkat çekti:
"1860’ta padişahımız Abdülmecit, bu projenin hayalini kurmuş ve başlatmıştı. Daha sonra Sultan Abdülhamit projeyi geliştirdi ve Cumhurbaşkanı'mız 2002 yılında somut adımı atarak projenin startını verdi. Bu üç ismi çok önemsiyorum çünkü irade, gerçekleşmenin ön koşuludur. İrade olmadan fiili icraat mümkün değildir. Dolayısıyla her işimizde iradenin, azmin ve kararlılığın ilk koşul ve en değerli unsur olduğunu, bizzat bu projede yaşayarak gördüm. Türk-Japon iş birliği ve dostluğu da iki halkın ve iki milletin azmiyle sonsuza kadar sürecek olan bir dostluk iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu irade korundukça, bu iki toplum dost ve kardeş olarak kalacaktır. İnşallah ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda da bizden sonrakiler burada buluşacak, geçmişi hatırlayacak ve gelecek projeksiyonlarını ifade edecekler."
Hediye takdimlerinin ardından, 100. yıl anısına düzenlenen Yenikapı İstasyonu'ndaki sergi ziyaret edildi.
Etkinlik kapsamında, özel olarak giydirilen Marmaray treniyle Üsküdar'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, bu trenin yıl sonuna kadar yolcuların hizmetinde olacağını söyledi.
"Marmaray, Japonya ve Türkiye'nin Türk halkının 150 yıllık hayalini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdiği vazgeçilmez bir projedir"
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Marmaray'ın Türkiye ve Japonya'nın, Türk halkının 150 yıllık hayalini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdiği vazgeçilmez bir proje olduğunu belirtti.
Japonya Büyükelçiliği ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Ankara Ofisi işbirliğinde Marmaray'ın Yenikapı İstasyonunda, Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü töreni düzenlendi.
Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve JICA Orta Doğu ve Avrupa Departmanı Genel Müdürü Kei Toyama ile diğer davetliler katıldı.
Etkinlikte 100. yıl dönümü anısına hazırlanan kısa film gösterildi.
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa, burada yaptığı konuşmada, Marmaray'ın çok önemli yer altı demiryolu tüneli ve çok önemli bir hat olduğunu belirterek, Japon şirketlerin İstanbul Boğazı'nı geçmek için okyanus tabanına batırma tünel teknolojisini uyguladığını hatırlattı.
Bunun Japonya'nın yüksek kaliteli altyapısını simgeleyen bir teknoloji olduğunu vurgulayan Amakawa, "Marmaray, her iki ülkeden şirketlerin birbirlerinin güçlerini kullandığı, Japonya ve Türkiye'nin Türk halkının 150 yıllık hayalini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdiği vazgeçilmez bir projedir." dedi.
Amakawa, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için gerçekleştirilen Marmaray vagonlarının giydirilmesinin, iki ülke arasındaki güçlü bağların yeniden teyit edilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve iki ülke arasında altyapı alanındaki işbirliği ilişkisini daha da derinleştirmek için bir fırsat olması dileğinde bulundu.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Marmaray'ın Türk halkının 150 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Diplomatlık kariyerim boyunca bu projenin ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak tecrübe etmiş bulunmaktayım." dedi.
Katsumata, feribot ile 15 dakikadan fazla süren yolculuğun, demiryoluyla sadece 4 dakikaya indirilmiş olmasıyla 150 yıllık bir hayalin artık gerçekleşmiş olduğunu dile getirdi.
Bugün itibarıyla Marmaray'da Japonya-Türkiye dostluğunu anma treninin seferlere başlayacağını aktaran Katsumata, "İstanbulluların ve tüm Türk halkının iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni 100 yılında bu dostluk trenini kullanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
JICA Orta Doğu ve Avrupa Departmanı Genel Müdürü Kei Toyama ise iki ülke tarihinde Marmaray'ın Türkiye'nin en önemli projelerinden birini gerçekleştirmek üzere Japonya ve Türkiye halkları arasındaki dostluk başarısını simgelediğini dile getirdi.
Kei, Marmaray'ın inşaat sırasında büyük bir kaza yaşanmadan açılmasının harika bir başarı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek 100 yıl boyunca güçlenmeye ve derinleşmeye devam etmesi dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
Türkiye-Japonya dostluğunu simgeleyen 100. yıl Marmaray treni raylarda
Heyet, daha sonra 100. yıl dönümü anısına düzenlenen Yenikapı İstasyonu'ndaki sergiyi ziyaret etti.
Törenin ardından, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü anısına özel olarak tasarlanmış logolar ile giydirilen Marmaray treni seferlerine başladı.
Heyet, Marmaray trenine binerek Üsküdar İstasyonu'na geçti.
Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü logolarıyla süslenen tren, yıl sonuna kadar raylarda kalacak.
"İki ülke de dost kara günde belli olur atasözüne yakışıyor"
Büyükelçi Katsumata, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Marmaray'ın bugüne kadar 1 milyardan daha fazla yolcu için hizmet vererek, İstanbul'daki yoğun trafiğin çözülmesine büyük katkıda bulunduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu aktardı.
Özellikle 1970'li yıllardan itibaren büyük altı yapı projelerinde Türkiye ve Japonya'nın önemli ortaklıklar yaptığını vurgulayan Büyükelçi, ilişkilerin böylece güçlendiğini dile getirdi.
Büyükelçi, iki ülkenin ayrıca depremlerde yardımlaşmada bulunduğunu hatırlatarak, "Atasözümüzde olduğu gibi 'dost kara günde belli olur' sözüne yakışan iki ülke, böyle çok zor zamanlarda birbirine yardım ederek dostluk ilişkimizi daha güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.