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İstanbul'da ilk ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mustafa Hatipoğlu, Hamdi Dindirek, Mikail Bıyıklı, Uğur İslamoğlu  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İstanbul'da ilk ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrederken Samandıra Gişeler'de yol çalışması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken Avcılar istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'a kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 65'e kadar çıktı.

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