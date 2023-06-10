İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı
İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Skolyoz farkındalık ayı çerçevesinde her yıl haziranda hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA
Bu kapsamda Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkte ışıklandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.