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İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Filiz Kınık Öz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Skolyoz farkındalık ayı çerçevesinde her yıl haziranda hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Bu kapsamda Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkte ışıklandırıldı.

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