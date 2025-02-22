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İstanbul'da içme suyu kayıp ve kaçak oranı yüzde 18,63'e düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu kayıplarının azaltılması için yaptığı yatırımlar sonucunda su kayıp ve kaçak oranının 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 18,63'e düştüğünü bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
İstanbul'da içme suyu kayıp ve kaçak oranı yüzde 18,63'e düştü

İstanbul

İSKİ'den yapılan açıklamada, kentteki içme suyu altyapısının iyileştirilmesi için altyapının dijitalleştirilmesi, basınç yönetiminin optimize edilmesi ve erken müdahale sistemlerinin geliştirilmesiyle su kayıp oranını azaltmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 18 bin 500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesinin yapıldığı, bu sayede şebeke içindeki su akışı, basınç ve debi gibi parametreler simüle edilerek, su kayıplarının nedenlerinin tespit edildiği belirtildi.

Şebeke hatlarının hem bölgesel olarak izlenebilir hem de uzaktan yönetilebilir olmasını sağlayan 420 İzole Alt Bölge (DMA) montajı yapıldığı ve tüm bu bölgelerin SCADA sistemiyle entegre edildiği kaydedilen açıklamada, olası arızaların öngörülmesi ve erken müdahalesi için 450 noktada kritik basınç ölçümü ve 200 noktada basınç yönetimi gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 30 bin kilometre içme suyu hattının akustik yöntemlerle taraması yapılarak yaklaşık 8 bin arızanın tespit edilerek onarıldığı bildirildi. ​​​​​​​Yapılan çalışmalar sonucunda, 2019 yılında yüzde 22,31 olan su kayıp ve kaçak oranının, 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 18,63 seviyesine indiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kayıp kaçak oranının düşürülmesi ve su kaynaklarının korunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Son 5 yılda yaptığımız çalışmalar sayesinde 150 milyon metreküp su kaybının önüne geçtik. Bu miktar, İstanbul'un 50 günlük su ihtiyacına denk gelirken, 2,2 milyon insanın bir yıllık su tüketimini karşılayabilecek seviyede. Bu yıl hedefimiz yaptığımız çalışmalarla su kayıp ve kaçak oranını yüzde 15 seviyesine kadar düşürmek." açıklamasında bulundu.

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