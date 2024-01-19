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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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