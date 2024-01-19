İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İstanbul
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.