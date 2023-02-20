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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından okulların yeniden açılmasının da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Adem Koç, İlyas Kaçar, Alptekin Soykan, Fatih Çağlar Demirbaş   | 20.02.2023
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Okulların açıldığı 20 Şubat Pazartesi günü Anadolu yakasında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa yakası D-100 Karayolu'nda Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu Ankara istikametinde hafif yoğunluk gözleniyor. Hasdal mevkisinde TEM Otoyolu ile Eski Büyükdere Caddesi TEM Otoyolu'na katılım bölümünde trafik yoğunlaşıyor.

Beşiktaş'ta Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar sahil yolunda yer yer, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde ise yoğun trafik gözleniyor.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik Avcılar parsellerden başlayıp, Topkapı'ya kadar uzanıyor. Edirne istikametinde ise Esenyurt'tan başlayan yoğunluk Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Anadolu yakasındaki yoğunluk

Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Tuzla-Kartal, Maltepe-Kadıköy ve Bostancı-Göztepe arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görülüyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe-Sultanbeyli arası yoğunluk yaşanırken, Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir arasında trafik yoğun ilerliyor.

Ana arterlerin dışında Kadıköy Bağdat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile bağlı sokaklarda okul servislerinin de etkisiyle yoğunluk gözleniyor.

İstanbul genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay aktarma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.45 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

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