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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı.

Mustafa Hatipoğlu, Alptekin Soykan, Taha Erham Keleş, Muhammed Gencebay Gür, Ali Cevahir Aktürk   | 13.12.2021
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Geceden bu yana etkili olan sağanak da trafiği olumsuz etkiliyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir ile Sultanbeyli, Edirne istikametinde ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe bölgesinde yapılan altgeçit çalışmaları kapsamında D-100 kara yolunun Edirne istikametine kapatılıp trafik akışının yan yoldan verilmesi nedeniyle bölgede yoğun trafik gözleniyor. Ayrıca Ankara istikametinde Kartal ile Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştuğu görülüyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerinde yoğunluk oluştu. Kavacık bağlantısında yaşanan yoğunluk nedeniyle ara sokaklara kadar araç kuyrukları oluştu.

Kentte trafik yoğunluğu geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle de bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

D-100 karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı - Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'da Ambarlı - Gümüşpala mevkileri arasında trafik durma noktasına gelirken tersi istikamette trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevkisi arasında trafik yavaş ilerliyor.

Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Beşiktaş sahil yolu Sarıyer istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.30 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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