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İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ferhat Yasak  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Bayğaralar" olarak ifade edilen suç örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 646 gram uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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