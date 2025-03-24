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İstanbul'da çeşitli suçlara karışan 144 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliğince yasaklanmasına rağmen izinsiz gösterilere katıldıkları, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına iştirak ettikleri belirlenen 144 şüpheli gözaltına alındı.

Kaan Bozdoğan  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İstanbul'da çeşitli suçlara karışan 144 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına iştirak eden şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 144 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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