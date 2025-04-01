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İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

Abdülkerim Güzel  | 01.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor Fotoğraf: Elif Öztürk - AA

Istanbul

Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.

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