İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.
Istanbul
Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.
Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.