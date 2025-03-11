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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Ekip  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Merter, Şirinevler ve Yenibosna mevkilerinde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, Ankara istikameti akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar ile Bağcılar arasında ve Kağıthane mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy-Maltepe arasında her iki yönde yoğunluk meydana geldi

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar sürüyor.

İftara yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ ve Çağlayan'daki metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar yükseldi.

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