Dolar
36.42
Euro
38.25
Altın
2,891.26
ETH/USDT
2,275.80
BTC/USDT
90,220.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İftar saatinin yaklaşmasıyla kent genelinde ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Fatma Nur Duman, Alper Korkmaz, Adem Koçak  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı Fotoğraf:Alper Korkmaz/AA

Istanbul

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

Haftanın ilk iş gününde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: (Terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı) Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü

Benzer haberler

Gazprom: Avrupa gelecek kış doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Gazprom: Avrupa gelecek kış doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

AB, batarya üreticilerine desteği artıracak

AB silahlanma planı hazırlıyor

AB silahlanma planı hazırlıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta geriledi
Zelenskiy: Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede

Zelenskiy: Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet