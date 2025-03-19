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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte, iftar saatinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Ali Osman Kaya  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla bazı yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Mesaisini tamamlayan vatandaşların iftara yetişebilmek için yola çıkmasının da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ ve Haliç'in Ankara istikametinde, Yenibosna, Merter, Mecidiyeköy'de araçlar yavaş seyrediyor.

Çağlayan ile Okmeydanı arasında ve TEM Otoyolu İSTOÇ'ta da trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal'da trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Dudullu ile Samandıra mevkilerinde trafik yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise akıcı seyrediyor.

Öte yandan, bazı otobüs durakları ile metrobüs ve tramvay istasyonlarında yolcular sıra nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71'e kadar çıktı.


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