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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İrem Demir, İlyas Kaçar, Adem Koç  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar, TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dek çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ayrıca, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk mevcut.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerdeki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Acıbadem ayrımında başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye kadar uzanıyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kentte ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözleniyor.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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