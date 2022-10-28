İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.