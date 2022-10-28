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İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

İstanbul Valisi Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini bildirdi.

Filiz Kınık Öz   | 28.10.2022
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.

Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.


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