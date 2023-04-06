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İstanbul Valiliğinden CHP İl Başkanlığının "ateş edildiği" ihbarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığında görevli polis memurunun "TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu" yönündeki ihbarı üzerine yapılan incelemede, bir araçtan havaya ateş edildiğini, bina ve çevresinde olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Mücahit Türetken  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
İstanbul Valiliğinden CHP İl Başkanlığının "ateş edildiği" ihbarına ilişkin açıklama

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, bu sabah 04.00 sıralarında Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasında görevli polis memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde, TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir."

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