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İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı

İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için bazı ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Uğur İslamoğlu  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı

İstanbul

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, ilgili kurumların ve kolluk güçlerinin, bu sorunla etkili ve kararlı mücadele azmiyle gece gündüz görev yaptığı belirtildi.

Sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025'ten itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve görüntülerin 30 gün kayıt altında tutulması zorunluluğu getirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10.01.2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, Valilikçe yayımlanan bu genelgelere ilaveten, ilçelerde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapması konusunda kaymakamlıkların yazılı olarak talimatlandırıldığı kaydedildi.

2025 yılında 29 ton sahte içkiye el konuldu

Piyasaya büyük miktarda alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerden 8'inin işlemlerinin sürdüğü, 3'ünün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 29 ton sahte içkiye el konulduğu, sahte ya da kaçak alkol ürünü sattığı belirlenen 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı ve işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşlara, "Halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden kaçak ya da sahte alkol satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik kararlı mücadelemize verdiğiniz desteğin hayati öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Şüpheli gördüğünüz durumlar hakkındaki ihbarlarınızı 112 Acil Çağrı Merkezimize bekliyoruz." çağrısı yapıldı.

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