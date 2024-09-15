Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,423.50
BTC/USDT
60,173.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Selami Küçükoğlu, Mustafa Hatipoğlu  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Selami Küçükoğlu - AA

İstanbul

Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kaza nedeniyle A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti
2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de
Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet