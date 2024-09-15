İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İstanbul
Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.
Kaza nedeniyle A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.
Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.
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