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İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda zanlıların ifadeleri alınıyor

Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta memurları ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 194 şüpheliden bazıları itirafçı olmayı kabul etti.

Halil Demir   | 18.05.2022
İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda zanlıların ifadeleri alınıyor

İstanbul

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 şüphelinin ifade alma işlemleri başladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfade alma işlemine başlanan şüphelilerden bazılarının itirafçı olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu, rüşvet şebekesinin elebaşılığını zabıta memuru A.K'nin yaptığı belirlendi.

Şebekenin, öncelikle esnaf veya inşaat sahiplerini ziyaret ederek eksikleri belirlediği ve irtibat numarası bırakarak ayrıldığı saptandı. Kısa süre sonra zabıta ekipleri bilinen adreslere baskın yapıp ceza yazacakken iş yeri sahiplerinin verilen numarayı aradıkları ve yardım istedikleri, muhatabın ise cezanın iptali karşılığında bir ödeme yapılmasını gerektiğini söylediği belirlendi.

Zanlıların alınan rüşvet miktarına "metre" kodu koyarak adlandırdığı, rüşvet veren kişiyi ise "sağlam arkadaş" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Ayrıca istenilen rüşvetin belediye ile alakası olmayan 2 sivilin hesaplarına yatırtıldığı da tespit edildi.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesinde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı.

Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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