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İstanbul merkezli 36 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 60 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye getirilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İlyas Kaçar, İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
İstanbul merkezli 36 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 60 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

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Şüpheli 60 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin ise savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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