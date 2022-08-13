Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,980.20
BTC/USDT
24,375.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İsmail Özdemir   | 13.08.2022
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Çorum'da barut, fişek, kapsül üretecek tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi, 5 bin 600'ü hızla karşılandı
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

Benzer haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Ahududunun merkezi Bursa'da üretim alanı ve rekolte artıyor

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldı

Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor

Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor
Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet