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İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayımladı.

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İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'da günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1361 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1344 uçuşla Londra Heathrow, 1341 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1309 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.


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