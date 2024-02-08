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İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 29 Ocak-4 Şubat'ta günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1219 uçuşla Londra Heathrow ve 1180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.

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İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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