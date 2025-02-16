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İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisine girecek

İstanbul Valiliği, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

İrem Demir  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisine girecek

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Kentte devam eden yağışların, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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