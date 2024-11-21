İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Istanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama
Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan Şehir Hatları'nda 4, İDO ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) ise beşer sefer elverişsiz hava durumu dolayısıyla iptal edildi.
İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında icra edilen seferlerde ise herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.