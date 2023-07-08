Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,858.90
BTC/USDT
30,201.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emrah Gökmen  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.

Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
Adalet Bakanı Tunç, memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma
Batman Çayı'na giren çocuk boğuldu

Benzer haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

Sıcaklardan bunalan İstanbullular bu gece serinleyecek

HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda örgütsel doküman ele geçirildi

Fransa'dan son gösterilerde bazı sosyal medya platformlarının kısıtlandığı itirafı

Fransa'dan son gösterilerde bazı sosyal medya platformlarının kısıtlandığı itirafı
Ahşena-Astakos yürüyüş yolu ağaç tünelleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Ahşena-Astakos yürüyüş yolu ağaç tünelleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet