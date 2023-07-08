İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma
İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.
Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.