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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle çift yönde askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.

Zeynep Rakipoğlu  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle çift yönde askıya alındı

istanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.

Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.


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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle çift yönde askıya alındı
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