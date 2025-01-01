Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,342.70
BTC/USDT
93,789.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Filistin'deki katliamına "dur" demek için gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Galata Köprüsü'nde bir araya geliyor "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" etkinliği kapsamında, vatandaşlar Galata Köprüsü’ne hareket ediyor
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Muhammed Gencebay Gür  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı
Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, Galata Köprüsü'ndeki eyleme katılmak için yola çıktı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet