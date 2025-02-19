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İstanbul Boğazı sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İstanbul Boğazı sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

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