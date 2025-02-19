İstanbul Boğazı sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.