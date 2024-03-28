İsrail'in Gazze'ye saldırıları binlerce kişi tarafından protesto edildi
Fatih'te yaklaşık 4 bin kişi, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "Filistin'e İnsanlık Zinciri" sloganıyla yürüyüş düzenledi.
İstanbul/Diyarbakır
"Filistin İnisiyatifi"nin çağrısıyla ellerinde Filistin bayraklarıyla Sultanahmet Meydanı'nda toplanan protestocular, İsrail aleyhine slogan atarak Eminönü Meydanı'na yürüdü.
Gruptakilere yoldan geçen yerli ve yabancı turistler de destek verirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Katılımcılar adına açıklama yapan İsmail Halis, dünyanın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını görmezden geldiğini belirterek, soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.
Kalıcı ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Halis, "İsrail, insanların güvenli bölge diye sığındığı Refah'a gözünü dikmiş durumda. Dünya, soykırımcı İsrail'e karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bizler kalbi Filistin'de, Gazze'de insanlıkla birlikte atan vicdan sahipleri olarak, dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da sesimizi yükseltiyoruz. Karar alıcılara sesleniyoruz. Artık bizi duyun. Kalıcı ateşkes için daha neyi bekliyorsunuz?" diye konuştu.
Filistin'de hayatını kaybedenler için dua eden gruptakiler, Eminönü Meydanı'nda iftar yaptıktan sonra dağıldı.
Diyarbakır'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüyüş yaptı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "Filistin'e İnsanlık Zinciri" sloganıyla yürüyüş düzenledi.
DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite yerleşkesinde öğrenci işleri önünden başlayan ve tüm öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün öğrenci yaşam merkezi önünde sona erdiği belirtildi.
Yürüyüşün, öğrenci toplulukları tarafından Gazze'de yaşanan vahşete karşı Diyarbakır'dan güçlük bir ses çıkarmak adına yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Umuyoruz ki bu küçük adım, diğer üniversitelere de ilham kaynağı olur ve birlikte umudun ve vicdanın sesi olur. Birlikte hareket edilerek daha adil ve insancıl bir dünya için mücadele edebiliriz."
Açıklamada, yürüyüşünün ardından DÜ Rektörlüğünün desteğiyle açık alanda 750 kişilik iftar programı düzenlendiği kaydedildi.
Yürüyüşe, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Genel Sekreter Mehmet Sıddık Teksin, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, sağlık çalışanları, akademik ve idari personel katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.