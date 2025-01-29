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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı

İsrail askerlerinin işgal sırasında uluslararası hukuku çiğneyerek üs yaptığı ve kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Mustafa Deveci  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı

Ankara

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün süren saldırılar sırasında Gazze'nin orta kesiminde yer alan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini de işgal etti.

Gazze'yi ikiye ayıran ve Netzarim olarak adlandırılan koridor üzerinde yer alan hastane İsrail ordusunca üs yapıldı.

Varılan ateşkes sonrası İsrail askerlerinin bölgeden ayrılmasıyla Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki ağır yıkım ortaya çıktı.

Hastanenin bazı bölümleri yanmış

Tanınmayacak hale gelen hastanenin bir kısmının yandığı görülürken, hastanenin büyük kısmının tahrip edilmesi, camlarının neredeyse tamamının kırık olması dikkati çekiyor.

İç kısımlarında oluşan ağır hasar ve tahribat nedeniyle hastanenin mevcut koşullarda kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

İsrail askerlerinin tahrip ettikleri hastanenin bir bölümünü de çöplük olarak kullandığı ortaya çıktı. Hastanenin orta kesimindeki bu alana İsrail askerlerinin boş pet şişeler başta olmak üzere atıklarını attığı görüldü.

Bir zamanlar Gazze'nin en donanımlı hastanelerinden biri olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin son hali, İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gazze'de onkoloji ünitesine sahip tek hastaneydi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastaneydi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 15 aylık İsrail saldırıları nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin de aralarında bulunduğu bölgedeki 34 hastanenin yarısından fazlası hizmet dışı kaldı.

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