Dolar
18.89
Euro
20.00
Altın
1,817.31
ETH/USDT
1,636.60
BTC/USDT
23,331.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Antakya’da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Çeçen Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem

Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun bozulması nedeniyle araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Yalçın Çelen   | 27.02.2023
Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Isparta

Alınan bilgiye göre, içinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K'nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.

Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, uçakta hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'den depremzede üniversite öğrencilerine yarım zamanlı çalışma fırsatı
Uşak'tan depremden etkilenen illere 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi
Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Benzer haberler

Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Türkiye'yi ağlatan minik İrem, kavuştuğu annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Isparta'da KYK yurtlarında 3 bin 595 depremzede konaklıyor

Hatay'da 131 saat sonra enkazdan kurtarılan İrem, Isparta'da annesine kavuştu

Hatay'da 131 saat sonra enkazdan kurtarılan İrem, Isparta'da annesine kavuştu
Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor

Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor
Isparta'da depremzedeler için 25 bin parça kışlık giysi ve 2 bin uyku tulumu üretildi

Isparta'da depremzedeler için 25 bin parça kışlık giysi ve 2 bin uyku tulumu üretildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet