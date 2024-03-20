Dolar
32.39
Euro
35.16
Altın
2,154.30
ETH/USDT
3,339.60
BTC/USDT
64,059.00
BIST 100
8,982.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Sarıyer'de kanalizasyon atıklarını denize boşalttığı iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Yeşildal  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla gelen TÜKONFED Çevre Kurulu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Çetintaş, gazetecilere, Sarıyer Yenimahalle'de kanalizasyon atığının denize boşaltıldığı ve etrafa yayıldığı gerekçesiyle İSKİ'ye yaptıkları şikayetlerin dikkate alınmadığını belirterek, ilgili kanunlar çerçevesinde savcılığa başvurduklarını söyledi.

Dilekçede, Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan denize bırakılan kanalizasyon atığının etrafa yayıldığı, deniz suyunun renginin değiştiği, kötü koku ve pis görüntüden dolayı çocuk parkına kimsenin gidemediği anlatıldı.

Basında çıkan "İSKİ'nin kanalizasyon atıklarını İstanbul Boğazı'na akıttığı" iddialarına ilişkin haberlere de yer verilen dilekçede, açık denizlere bırakılması gereken kanalizasyon atığının kıyı şeridine dökülmesi ve kimyasal atıklarla birleşmesi sonucu müsilaj tehlikesini de oluşturduğu kaydedildi.

İSKİ'nin kanalizasyon atıklarını, Sarıyer'de deniz kenarına birden fazla kez deşarj ederek zincirleme şekilde çevreyi kirlettiği iddia edilen dilekçede, İSKİ'ye yapılan şikayetlere rağmen önlem alınmadığı, eyleme son verilmeyerek çevrenin kasten kirletilmeye devam edildiği vurgulandı.

Dilekçede, İSKİ'de konuyla yetkili görevlilerin tespitinin yapılarak, haklarında "çevrenin kasten kirletilmesi" ve Çevre Kanunu kapsamında "kirletme yasağı" ile resen tespit edilecek suçlardan soruşturma başlatılıp, kamu davası açılması talep edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal silahı evin tavanında saklamış
Beykoz'da İETT otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
"Bozdoğan-13" operasyonlarında teröristlere ait 20 mağara ve barınma alanı imha edildi
40 yeni noterlik kuruldu

Benzer haberler

İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Şilili 620 hukukçu, İsrail'in Filistin'deki suçlarını UCM'ye taşıdı

İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet