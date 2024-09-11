Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği vurgulandı.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/N6zGevry8l