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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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