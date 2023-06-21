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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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