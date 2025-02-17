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Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörü kaynağında yok etme konusunda azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."



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