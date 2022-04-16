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İpsala Sınır Kapısı'nda gurbetçilere konforlu alan sağlayacak 'gurbetçi otoparkı' tamamlandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda rahat etmeleri amacıyla İpsala Sınır Kapısı'na yapılan gurbetçi otoparkının tamamlandığını belirtti.

Gökhan Zobar   | 16.04.2022
İpsala Sınır Kapısı'nda gurbetçilere konforlu alan sağlayacak 'gurbetçi otoparkı' tamamlandı

Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Otomobilciler Derneği Başkanı Sezai Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bitti, Vali Canalp'i ziyaret etti.

Sosyal medyadaki "Sıla Yolu" platformu üzerinden sınır kapıları ve otoyollardaki durumu gurbetçilerle paylaşarak onlara yardımcı olan dernek başkanı Koç, sınır kapılarında son çalışmalar hakkında Canalp'ten bilgi aldı.

Canalp, 3 yıl önce Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleme sürelerinin azaltılması ve otoyol kenarları yerine nitelikli ve donanımlı bekleme parkları yapılması çalışmasının kentteki diğer sınır kapılarına da yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'ye geliş ve dönüşlerde gurbetçilere gerekli tüm imkanları sağlamak için çalıştıklarını aktaran Canalp, "İpsala Sınır Kapısı'nda 100 dönümlük araziye planlanan gurbetçi otoparkı donanımlı, fonksiyonel, özel bir tesis olarak tamamlandı. Benzer bir çalışma Hamzabeyli Sınır Kapısı için de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Canalp, Valilik tarafından geliştirilen "Gel Konuşalım" adlı Türkçe dil öğrenme uygulamasının çocuklar ve yetişkinler için yayında olduğunu anımsatarak, "Ana vatanda ilk karşılayan olmanın heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İpsala Sınır Kapısı'nda gurbetçilere konforlu alan sağlayacak 'gurbetçi otoparkı' tamamlandı