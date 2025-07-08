Dolar
40.01
Euro
47.00
Altın
3,322.46
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,034.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Kayseri’de cenaze töreni düzenleniyor Şehit Uzman Çavuş Kani Obi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor Şehit Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Salih Baran  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Edirne

Valilikten alınan bilgiye göre, sınır kapısında yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu.

Oluşturulan 4 peron sayesinde, özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde artan yoğunlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmete alınan peronlarla, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi
Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi
Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla Pakistan'da yakalanan zanlı Türkiye'de tutuklandı

Benzer haberler

İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Trakya'dan ihracat yılın ilk yarısında 1 milyar doları aştı

"Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor
Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek

Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
Edirne'deki otellerde Kırkpınar yoğunluğu

Edirne'deki otellerde Kırkpınar yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet