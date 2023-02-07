İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı
İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.
Greater London
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.