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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
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İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.

Behlül Çetinkaya   | 07.02.2023
İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Greater London

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi.

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