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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
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Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir apartmanın enkazından 10 yaşındaki kız çocuğu, 39 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Sezgin Pancar   | 07.02.2023
Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı Ahlaz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması sürüyor.

AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu 10 yaşındaki Ediba Elfaris'e ulaşıldı.

Sedyeye alınarak alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Depremden 39 saat sonra ulaşılan Elfaris'in annesi ve 2 kardeşinin de daha önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi.

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