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Dünya

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Zuhal Demirci   | 22.02.2022
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Daimi Müsteşarımıza, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saydığını açıklamak için Rus Büyükelçisi'ni çağırması talimatı verdim. Yanıt olarak ağır yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması çağrısını yineledi

Bakan Truss, Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda da Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarına yönelik ülkeden ayrılmaları çağrısını yineleyerek "Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Truss, "İngiliz halkını, (Ukrayna'dan) ayrılırken ve sınırı geçtikten sonra desteklemek için bölgedeki ekiplerimizi güçlendiriyoruz." ifadesine yer verdi.

İngiltere, 11 Şubat'ta da vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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