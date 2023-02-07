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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 1)

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 1)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları ve son durumu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü İbrahim Yakut ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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