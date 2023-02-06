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THY İstanbul'dan Adana'ya itfaiye araçlarını uçakla taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo, İstanbul İtfaiyesi'ne ait arama kurtarma araçlarını, uçakla Adana'ya taşıdı.

Gökhan Yılmaz   | 06.02.2023
THY İstanbul'dan Adana'ya itfaiye araçlarını uçakla taşıdı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden paylaşılan görüntülerde, deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılacak İstanbul İtfaiyesine ait araçların, İstanbul Havalimanı'nda uçağa yüklenme anlarına yer verildi.

Adana İncirlik Havalimanı'na götürülen araçların, deprem bölgelerine sevk edildiği öğrenildi.

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