İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ile bazı şüpheli gazeteciler, iş insanları, sanatçılar hakkında 1'er yıldan 52'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Mikail Bıyıklı  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli gazeteciler, sanatçılar ve iş insanları hakkında istenen cezalar da belli oldu.

İddianamede, şüpheli gazeteciler Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın'ın "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Yalçın hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ise, "rüşvet verme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, sanatçı şüpheli Ercan Saatçi hakkında ise "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

İş insanı şüpheli Eray Yazgan, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde rüşvet verme" suçlarından 16 yıldan 52 yıla kadar, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Nahit Kiler hakkında da "rüşvet verme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun babası şüpheli Hasan İmamoğlu hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar, oğlu şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu hakkında ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

