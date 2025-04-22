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İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

Özgün Tiran  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

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Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.

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