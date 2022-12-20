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"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde Ankara için kura çekilişi 2 Ocak'ta başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Ankara kuralarının 2-12 Ocak arasında çekileceğini duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 20.12.2022
"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde Ankara için kura çekilişi 2 Ocak'ta başlayacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuralarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İlk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize de geliyor. Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." bilgisini veren Kurum, 5. etap kura takvimini paylaştı.

45 ilde kuralar tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat'ta noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplam 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.

5. etap kura çekilişleri Yozgat ve Rize'den başlayacak

Yozgat ve Rize'den bugün itibarıyla başlayacak 5'inci etap kura çekilişi, 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. 12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri belirlendi.

Buna göre, bugün ve yarın Yozgat'ta 1882, bugün Rize'de 1100, yarın Artvin'de 500, 22 Aralık'ta Kırıkkale'de 919, 23 Aralık'ta Kırşehir'de 1139, 23-24 Aralık'ta Trabzon'da 2 bin 550, 24-25 Aralık'ta Nevşehir'de 1731, 2-12 Ocak 2023'te Ankara'da 18 bin 450, 2-5 Ocak 2023'te Hatay'da 5 bin 25 konut, 6 Ocak 2023'te Osmaniye'de 1550, 7-8 Ocak 2023'te Kahramanmaraş'ta 3 bin 101, 10-13 Ocak 2023'te Adana'da 6 bin 356 konut için kura çekilişi yapılacak.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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