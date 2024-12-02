Ilgaz Dağı'nda beslenen kızılgeyik dronla görüntülendi
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda ormanlık alanda kızılgeyik görüntülendi.
Kastamonu
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yürütülen karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Efe Emeksizoğlu, doğal yaşamında beslenen geyiği fark etti.
Kızılgeyiği bir süre dronla takip eden Emeksizoğlu, geyiğin beslenme anlarını kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.
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