Dolar
36.65
Euro
40.15
Altın
3,025.37
ETH/USDT
1,910.80
BTC/USDT
83,350.00
BIST 100
10,820.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılına özel olarak "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" adlı kitap hazırladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin tarihi boyunca inancıyla, azmiyle ve kararlılığıyla yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Altun, "Çanakkale, milletimizin bağımsızlık sevdasının, vatan aşkının ve sarsılmaz imanının en güçlü nişanesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılına özel olarak hazırladığımız '110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' adlı eserimizle bu büyük zaferin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kitabın 513 sayfa ve 14 bölümden oluştuğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli eser, resmi belgeler, dönemin gazeteleri, arşiv kayıtları ve fotoğraflar ışığında Çanakkale Destanı'nın tüm yönlerini gözler önüne sermektedir. Bu eser, Çanakkale'nin derinliklerinde saklı kalan kahramanlık öykülerini gün yüzüne çıkarmakta ve Çanakkale ruhunu nesilden nesle taşıma misyonunu üstlenmektedir. Bugün bir kez daha vurgulamak gerekir ki, Çanakkale yalnızca bir zafer değil, milletimizin imanı, iradesi ve kardeşliğinin tarih sahnesinde yankılanan destansı bir haykırışıdır.

Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücüdür. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'de destan yazan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, '110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' eserimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahraman ecdadımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı

İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet